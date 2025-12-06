الشرع: انتخابات رئاسية في سوريا بعد 4 سنوات وفقاً للإعلان الدستوري

شدد الرئيس السوري أحمد الشرع، في كلمة ألقاها خلال منتدى الدوحة، اليوم السبت، على أن جميع الطوائف تشارك في الحكومة السورية، معتبراً أن تقسيم السلطة على أساس طائفي أو عرقي “خطأ كبير”، وأن المشاركة تتم دون محاصصة.

وقال الشرع، إنه سيتم إجراء انتخابات رئاسية بعد 4 سنوات وفقاً للإعلان الدستوري، لافتاً إلى أنه لا يجب ربط بناء الدولة بالأشخاص بل بالمؤسسات، وفقا لـ”العربية”.

الانتخابات الرئاسية في سوريا

وأشار إلى أن الانتخابات جاءت منسجمة مع متطلبات المرحلة الانتقالية، مؤكداً أنه لا يجب ربط بناء الدولة بالأشخاص بل بالمؤسسات التي تشكل الأساس في إدارة البلاد. كما أكد الرئيس السوري أن بلاده كانت تعيش في عزلة خطيرة، موضحاً: “عشنا في عزلة كبيرة خلال الـ60 عاماً الماضية”.

وأكد أنه تم الوفاء بالتعهدات بما يصب في المصلحة العامة السورية، مضيفاً أن العالم قد بادل سوريا الاستفادة من موقعها المهم لإرساء الاستقرار، وأن ما اتُّخذ من خطوات كان في مصلحة البلاد.

وقال الرئيس السوري إن رفع العقوبات الأميركية عن بلاده سيُسهم في تحسين الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أن بعض المشكلات حدثت مؤخراً، وأن الحكومة لا تقبل بها وستتم محاسبة المسؤولين عنها.

وأضاف أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدعم مسار رفع العقوبات.

وتابع الشرع أن فلول النظام السابق هم من بدأوا أحداث الساحل، مؤكداً أن سوريا دولة قانون وتضمن حقوق الجميع.

في سياق آخر، أكد الرئيس السوري أن إسرائيل تعمل على تصدير الأزمات إلى الدول الأخرى، مشيراً إلى أنها “تحولت إلى دولة وكأنها تقاتل الأشباح”.

وقال إن إسرائيل قابلت سوريا بعنف شديد، وإن بلاده تعرضت لأكثر من ألف غارة.

إسرائيل والأراضي المحتلة

كما أضاف الشرع أن إسرائيل تحاول الهروب مما ارتكبته من مجازر في غزة، لافتاً إلى أن العالم يؤيد انسحابها من الأراضي التي احتلتها في سوريا.

واعتبر أنه من الأفضل الالتزام باتفاق 1974، مؤكداً أن مخاوف إسرائيل “غير مبررة” لأن سوريا هي التي تتعرض للهجمات وليس العكس.

وأوضح الرئيس السوري أن مفاوضات تجري حالياً بمشاركة واشنطن بشأن انسحاب إسرائيل، مشيراً إلى أن إسرائيل تطالب بإقامة منطقة عازلة رغم أنها هي الجهة التي تهاجم سوريا.

كذلك أشار إلى أن هذا السعي لإقامة منطقة عازلة “يدخلنا في مكان خطر”، في ظل استمرار التوتر على الأرض.