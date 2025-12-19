Icon

الخط العربي يزيّن أروقة وجنبات المسجد الحرام Icon ضبط مخالف رعى 74 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon إلغاء وتأخير عدد من رحلات الرياض بسبب تحديات تشغيلية بمطار الملك خالد Icon أيُّ مسجدٍ احتفظ بصدى لحظة تغيير اتجاه الصلاة؟ Icon وزارة الدفاع تدشّن برنامج التحول المهني لتمكين العسكريين من الانتقال إلى المسارات المدنية Icon شرورة الأعلى حرارة اليوم بـ32 درجة والباحة صفر مئوية  Icon الأحد بداية فصل الشتاء 2025 فلكيًا  Icon إحباط محاولة تهريب 187 ألف حبة إمفيتامين مُخبأة في إرسالية طاولات طعام Icon خطيب المسجد الحرام: بعض الناس يدعون الأولياء ويستغيثون بهم وقد أبطل الله هذه الشبهة Icon توضيح من حساب المواطن بشأن عداد الكهرباء

الشرقية تتصدر مشهد الحالة المطرية بـ31 ملم في الخفجي

الجمعة ١٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٦ مساءً
المواطن - واس

سجلت منطقة الشرقية أعلى معدل لكميات الأمطار بـ31,0 ملم في محطة رصد الخفجي، ضمن رصد 4 مناطق شهدت هطول أمطارٍ متباينة، فيما سجّلت جزيرة جنة بالجبيل 25,4 ملم، والسعيرة بحفر الباطن 18,3 ملم، وطريق عمر بن الخطاب بحفر الباطن 17,7 ملم، والجبيل 15,8 ملم، وحي الفيصلية بالنعيرية 16,0 ملم، والرفيعة بقرية العليا 14,4 ملم، ومطار الملك فهد الدولي 10,0 ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة لكميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة, فقد سجّلت 65 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، القصيم، الشرقية، وعسير).

وأوضح التقرير، أن منطقة الرياض سجّلت 17,0 ملم في محمية الأمام عبدالعزيز، و13,2مم في الجبيلة بالدرعية، و10,2 ملم في مطار الثمامة، و10,0 ملم في حوطة بني تميم، و9,2 ملم في حي النظيم بالرياض، و7.6 ملم في كل من السهباء بالخرج، ومحطة رصد الخرج، و7,3 ملم في الطوقي برماح، و5,6 ملم في محمية الملك خالد بالرياض، و5,4 ملم في الدرعية، و5,1 ملم في كل من حي الملك عبد الله بالرياض وحفر العتش برماح، و4,5 ملم في الزلفي، و4,0 ملم في الدلم.

وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة القصيم 3,8 ملم في حي العليا بالأسياح، و2,6 ملم في قبة الأسياح، و1,4 ملم في الفويلق بالبكيرية، و1,3 ملم في كل من عيون الجواء، ومحطة العمار بالمذنب، و1,0 مم في أم حزم بالشماسية، و0,7 مم في طريق علي بن أبي طالب ببريدة، و0,5 مم في الشماسية، وسجلت منطقة عسير 1,0 ملم في وادي زيد بالنماص.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة، يمكنكم زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/48Zsu5w.

