بجامع الملك فيصل أكبر المعالم الإسلامية بالعاصمة

الشيخ الحذيفي يلقي خطبة الجمعة ويؤمّ المصلين في واكشوط

الأحد ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٣ صباحاً
المواطن - واس

ألقى إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي، خطبة الجمعة بجامع الملك فيصل بوسط العاصمة نواكشوط، الذي يعد من أبرز وأكبر المساجد في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بحضور معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتاني الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الرقابي.
وأكّد فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف في خطبة الجمعة على مكانة تقوى الله تعالى في صلاح القلوب وحسن العيش في الدنيا والفوز في الآخرة، مبرزًا دور الأخوّة الإيمانية في جمع الكلمة والتعاون على البرّ والتقوى ونبذ الفرقة والاختلاف.
وزار الشيخ الحذيفي مقر السفارة السعودية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، والتقى بمنسوبيها.
كما زار مقر الملحقية الدينية بالسفارة التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اطلع خلالها على الجهود المبذولة في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته.
تأتي الزيارة ضمن برنامج زيارة أئمة الحرمين الشريفين، وامتدادًا لرسالة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في توثيق عُرى التعاون مع الجهات الدينية، وخدمة القرآن الكريم ومنابر الدعوة، بدعمٍ من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

