خلال عام 2025

الصحة العالمية: مقتل 1600 شخص في هجمات على المرافق الصحية بالسودان

الأربعاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥١ مساءً
الصحة العالمية: مقتل 1600 شخص في هجمات على المرافق الصحية بالسودان
المواطن - فريق التحرير

قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، “إن أكثر من 1.600 شخص قُتلوا في هجمات على المراكز الصحية في السودان منذ بداية العام، وأسفرت هذه الهجمات أيضًا عن إصابة 276 شخصًا”.

ووثّقت المنظمة 65 هجومًا على المرافق الصحية، كان آخرها ضربة بطائرة مسيرة يوم الأحد استهدفت مستشفى عسكريًا في الدلنج، بولاية جنوب كردفان، مما أدى لمقتل 9 أشخاص وإصابة 17 آخرين.

وتحمّل شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع مسؤولية هذا الهجوم.

وشمل النزاع منذ أبريل 2023 الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وأسفر عن سقوط نحو 40 ألف قتيل ونزوح حوالي 12 مليون شخص داخليًا وخارجيًا، وانتشار المجاعة.

