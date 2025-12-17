الصحة العالمية: مقتل 1600 شخص في هجمات على المرافق الصحية بالسودان ارتفاع أسعار النفط عالميًا الأمير عبدالعزيز بن سعود يفتتح مؤتمر أبشر 2025 سلمان للإغاثة يدشّن مشروع توزيع 267 طنًا من التمور في السودان طريف تسجل أقل درجة حرارة في المملكة الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن نتائج القرعة الإلكترونية لمنصة التوازن العقاري محمد بن سلمان يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الصباح الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الصباح لقطات لهطول الأمطار وتساقط الثلوج على مرتفعات تروجينا بمنطقة تبوك عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا
قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، “إن أكثر من 1.600 شخص قُتلوا في هجمات على المراكز الصحية في السودان منذ بداية العام، وأسفرت هذه الهجمات أيضًا عن إصابة 276 شخصًا”.
ووثّقت المنظمة 65 هجومًا على المرافق الصحية، كان آخرها ضربة بطائرة مسيرة يوم الأحد استهدفت مستشفى عسكريًا في الدلنج، بولاية جنوب كردفان، مما أدى لمقتل 9 أشخاص وإصابة 17 آخرين.
وتحمّل شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع مسؤولية هذا الهجوم.
وشمل النزاع منذ أبريل 2023 الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وأسفر عن سقوط نحو 40 ألف قتيل ونزوح حوالي 12 مليون شخص داخليًا وخارجيًا، وانتشار المجاعة.