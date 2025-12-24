Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الصناعة والثروة المعدنية تُبرم اتفاقية مع جامعة الملك خالد لتمكين المبتكرين

الأربعاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٣٠ مساءً
الصناعة والثروة المعدنية تُبرم اتفاقية مع جامعة الملك خالد لتمكين المبتكرين
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أبرمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اتفاقية مع جامعة الملك خالد؛ لدعم المبتكرين في رحلة ابتكارهم، وتسهيل وصول منتجاتهم إلى الأسواق، وذلك ضمن جهود الوزارة لتمكين الابتكار في القطاعين الصناعي والتعديني، بما يعزز تنافسيتهما واستدامتهما.
وتعمل جامعة الملك خالد وفقًا للاتفاقية بوصفها مقدمًا للخدمات الابتكارية في إطار برنامج “المنتجات الصناعية والتعدينية المبتكرة” التابع للوزارة، حيث تقدم خدماتها للمبتكِرين وفق أفضل المعايير والممارسات المعتمدة في المراحل المحددة من رحلة الابتكار، وتتضمن تلك المراحل: نشوء الفكرة، واختبار الفكرة، وتسجيل الملكية الفكرية، وتطوير النموذج الأولي، والتدريب والتوجيه، وتطوير نموذج العمل، والإنتاج، كما تقدم الجامعة -بحسب الاتفاقية- الاستشارات وتنظٍّم الندوات وورش العمل والأنشطة المتعلقة بالابتكار.
ووقع الاتفاقية مدير الإدارة العامة للابتكار بالوزارة الدكتور محمد بن سعيد الدغيم، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد بن مجدوع القرني.
وتأتي الاتفاقية ضمن برنامج “المنتجات الصناعية والتعدينية المبتكرة” الذي أطلقته الوزارة لتمكين الابتكار في قطاعي الصناعة والتعدين، تعزيزًا لتنافسيتهما عالميًّا، وتعظيمًا لدورِهما في تنويع اقتصاد المملكة.
يُشار إلى أن البرنامج يدعم المبتكرين عبر 9 مراحل تشمل نشوء الفكرة، واختبار الفكرة، وتسجيل الملكية الفكرية، وتطوير النموذج الأولي، والتدريب والتوجيه، وتطوير نموذج العمل، وتمويل المشروع، والإنتاج، والتوسع والتصدير.

قد يهمّك أيضاً
جامعة الملك خالد تحقق أعلى مستوى في التصنيف العالمي منذ نشأتها

جامعة الملك خالد تحقق أعلى مستوى في التصنيف العالمي منذ نشأتها

جامعة الملك خالد: الدراسة عن بعد اليوم

جامعة الملك خالد: الدراسة عن بعد اليوم

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد