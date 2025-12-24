الصناعة والثروة المعدنية تُبرم اتفاقية مع جامعة الملك خالد لتمكين المبتكرين

أبرمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اتفاقية مع جامعة الملك خالد؛ لدعم المبتكرين في رحلة ابتكارهم، وتسهيل وصول منتجاتهم إلى الأسواق، وذلك ضمن جهود الوزارة لتمكين الابتكار في القطاعين الصناعي والتعديني، بما يعزز تنافسيتهما واستدامتهما.

وتعمل جامعة الملك خالد وفقًا للاتفاقية بوصفها مقدمًا للخدمات الابتكارية في إطار برنامج “المنتجات الصناعية والتعدينية المبتكرة” التابع للوزارة، حيث تقدم خدماتها للمبتكِرين وفق أفضل المعايير والممارسات المعتمدة في المراحل المحددة من رحلة الابتكار، وتتضمن تلك المراحل: نشوء الفكرة، واختبار الفكرة، وتسجيل الملكية الفكرية، وتطوير النموذج الأولي، والتدريب والتوجيه، وتطوير نموذج العمل، والإنتاج، كما تقدم الجامعة -بحسب الاتفاقية- الاستشارات وتنظٍّم الندوات وورش العمل والأنشطة المتعلقة بالابتكار.

ووقع الاتفاقية مدير الإدارة العامة للابتكار بالوزارة الدكتور محمد بن سعيد الدغيم، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد بن مجدوع القرني.

وتأتي الاتفاقية ضمن برنامج “المنتجات الصناعية والتعدينية المبتكرة” الذي أطلقته الوزارة لتمكين الابتكار في قطاعي الصناعة والتعدين، تعزيزًا لتنافسيتهما عالميًّا، وتعظيمًا لدورِهما في تنويع اقتصاد المملكة.

يُشار إلى أن البرنامج يدعم المبتكرين عبر 9 مراحل تشمل نشوء الفكرة، واختبار الفكرة، وتسجيل الملكية الفكرية، وتطوير النموذج الأولي، والتدريب والتوجيه، وتطوير نموذج العمل، وتمويل المشروع، والإنتاج، والتوسع والتصدير.