أكد استمراره في تطوير حلول تمويلية مبتكرة

الصندوق العقاري يودع مليارًا و34 مليون ريال لمستفيدي الدعم السكني

الأربعاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٦ صباحاً
الصندوق العقاري يودع مليارًا و34 مليون ريال لمستفيدي الدعم السكني
المواطن - واس

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع مليار وأربعة وثلاثين مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني من وزارة البلديات والإسكان، والصندوق العقاري، عن شهر ديسمبر 2025م.

وأوضح الصندوق العقاري أن إجمالي دعم شهر ديسمبر خصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، في إطار دعم وتحسين قدرة المستفيدين على تملك السكن تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني منذ يناير 2025م وحتى شهر ديسمبر بلغ نحو 12,4 مليار ريال.

وأكد الصندوق العقاري استمراره في تطوير حلول تمويلية مبتكرة، بالتعاون مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، بما يسهم في تسهيل رحلة التملك، وتوسيع نطاق الخيارات التمويلية والسكنية الملائمة لاحتياجات المستفيدين، ضمن المحور الإستراتيجي “التملك السكني لأجيال واعدة”.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية منذ تأسيسه عام 1974 يواصل أداء دوره الريادي في تمكين الأسر السعودية من تملك المساكن المناسبة، من خلال تقديم حلول سكنية وتمويلية مبتكرة ومستدامة.

