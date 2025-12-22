Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

الصين تبقي أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير

الإثنين ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٠ صباحاً
الصين تبقي أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بلغ سعر الفائدة الرئيس للقروض لمدة سنة واحدة بالصين (3%)، وهو سعر إقراض قياسي قائم على السوق؛ ليظل دون تغيير عن الشهر السابق.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن سعر الفائدة الرئيس للقروض لأكثر من خمس سنوات، الذي يعتمد عليه العديد من المقرضين في تحديد معدلات الرهن العقاري، ظل دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة (3.5%).

قد يهمّك أيضاً
الصين تصدر إنذارًا باللون الأزرق لمواجهة العواصف

الصين تصدر إنذارًا باللون الأزرق لمواجهة العواصف

زلزال بقوة 5 درجات يضرب شيتسانغ في الصين

زلزال بقوة 5 درجات يضرب شيتسانغ في الصين

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الصين تصدر إنذارًا باللون الأزرق لمواجهة العواصف
العالم

الصين تصدر إنذارًا باللون الأزرق لمواجهة العواصف

العالم