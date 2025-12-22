الصين تبقي أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير

بلغ سعر الفائدة الرئيس للقروض لمدة سنة واحدة بالصين (3%)، وهو سعر إقراض قياسي قائم على السوق؛ ليظل دون تغيير عن الشهر السابق.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن سعر الفائدة الرئيس للقروض لأكثر من خمس سنوات، الذي يعتمد عليه العديد من المقرضين في تحديد معدلات الرهن العقاري، ظل دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة (3.5%).