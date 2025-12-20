Icon

الصين تصدر إنذارًا باللون الأزرق لمواجهة العواصف Icon محامية تحذر: البيتكوين من أكثر الأساليب شيوعا في غسيل الأموال Icon أتربة مُثارة ورياح نشطة على محافظة الجموم Icon وظائف شاغرة في التركي القابضة Icon ترامب: عملية “عين الصقر” ضد داعش في سوريا ناجحة Icon عادات يومية تزيد دهون البطن Icon طقس شديد البرودة ورياح نشطة وضباب على عدة مناطق Icon وظائف شاغرة بـ شركة أرامكو Icon قرب انتهاء مهلة المرحلة الأولى لتصحيح أوضاع أنشطة نقل المياه اللاشبكية Icon وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

الصين تصدر إنذارًا باللون الأزرق لمواجهة العواصف

السبت ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٧ مساءً
الصين تصدر إنذارًا باللون الأزرق لمواجهة العواصف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

جدد المرصد الوطني الصيني اليوم، إصدار إنذار باللون الأزرق لمواجهة العواصف، إذ من المتوقع أن تجتاح رياح قوية أجزاء من البلاد.

ومن المتوقع أن تهب رياح قوية ابتداءً من اليوم وحتى الثامنة من يوم غد الأحد على بعض المناطق في منغوليا الداخلية وشاندونغ وشيتسانغ وتشينغهاي، بينما ستشهد أجزاء من البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي ومضيق تايوان وقناة باشي وبحر الصين الجنوبي، في الوقت نفسه، رياحًا شديدة خلال هذه الفترة.

قد يهمّك أيضاً
زلزال بقوة 5 درجات يضرب شيتسانغ في الصين

زلزال بقوة 5 درجات يضرب شيتسانغ في الصين

بعد 13 عامًا.. فرنسا تعيد اثنين من الباندا العملاقة إلى الصين

بعد 13 عامًا.. فرنسا تعيد اثنين من الباندا العملاقة إلى الصين

ودعت السلطات السفن إلى توخي أقصى درجات الحذر أثناء الإبحار والعمليات في المناطق المتأثرة بالعواصف، في حين حثت الإدارات المعنية على تنفيذ تدابير وقائية تعطي الأولوية للوقاية من الحرائق وأمن النقل.

ولدى الصين نظام تحذير طقس مؤلف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان للرياح القوية، ويمثل اللون الأحمر أشدها خطورة يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد