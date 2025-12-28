Icon

الصين تفرض حدًا أقصى إلزاميًا لاستهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية

الأحد ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٠ صباحاً
الصين تفرض حدًا أقصى إلزاميًا لاستهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية
أعلنت الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق أن البلد سيطبق معيارًا حكوميًا جديدًا لمستوى استهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية ابتداءً من 2026.

وأوضحت الهيئة أن المعيار الجديد لسيارات الركاب هو الأول من نوعه في العالم الذي يحدد سقفًا إلزاميًا لاستهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية.

وبموجب هذا المعيار، سيتعين على شركات صناعة السيارات تحديث منتجاتها تقنيًا، على أن تستهلك مثلًا السيارة التي يبلغ وزنها طنين أقل من (15,1) كيلو واط لكل (100) كيلومتر.

وبحسب الهيئة من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة متوسط المسافة التي تقطعها السيارات الكهربائية بحوالي (7%).
ووُضع الحد الأقصى الإلزامي لاستهلاك الطاقة الذي يختلف حسب وزن السيارة، مع الأخذ في الاعتبار مستويات استهلاك الطاقة الحالية للسيارات الكهربائية الخالصة للركاب ومستويات استهلاك الطاقة لطرازات معيّنة من السيارات والإمكانات التكنولوجية، فضلًا عن التحكم في التكاليف.

