Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

الضباب يحاصر أكبر طرق مصر

الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٤ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أغلقت السلطات المصرية، لليوم الثاني على التوالي، طرقاً ومحاور رئيسية بسبب سوء الأحوال الجوية والشبورة المائية التي تشهدها البلاد.

أفادت هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لشبورة مائية كثيفة، اعتباراً من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة الـ 10 صباح الجمعة، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، وصولاً إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

أشارت الهيئة إلى أن هذه الشبورة ستؤدي إلى انخفاض الرؤية في بعض المناطق، داعية قائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر لتجنب وقوع حوادث.

في سياق متصل، أعلنت محافظة الإسكندرية غلق بوابات الطريق الصحراوي بسبب شبورة مائية تعيق الرؤية، داعيةً قائدي المركبات إلى الالتزام بتعليمات المرور حرصًا على سلامة المواطنين.

في المنوفية، أغلقت السلطات الطريق الإقليمي لساعات قبل إعادة فتحه مجددًا بسبب الضباب. وكثفت السلطات من تواجد الخدمات المرورية على الطريق ونقاط التقاطع الرئيسية، مع تعزيز تواجد سيارات الإسعاف تحسبًا لأي طارئ.

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة الجيزة، الخميس، غلق طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، ومنازل الضبعة في اتجاه الطريق الصحراوي، بالإضافة إلى بوابات وصلة دهشور وبوابات الرسوم، بسبب انعدام الرؤية الناتج عن الشبورة المائية الكثيفة.

