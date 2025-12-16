الضباب يغطي سماء عرعر ولقطات توثق 

شهدت مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية صباح اليوم، كثافة ضبابية غطّت معظم أرجاء المدينة، في ظل انخفاض درجات الحرارة، وذلك ضمن التغيرات المناخية المصاحبة لفصل الشتاء.

وتُعدّ مثل هذه الأجواء الشتوية من السمات المناخية التي تميز المنطقة خلال هذه الفترة من العام، وتسهم في تغيير ملامح الطبيعة الصحراوية، وتُضفي طابعًا جماليًا.