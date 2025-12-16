الضباب يغطي سماء عرعر ولقطات توثق الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له في شهرين طريقة معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن المراعي توصي بتوزيع 1.15 مليار ريال أرباحًا نقدية عن 2025 إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته حاجز 600 مليار دولار الأسواق تترقب رفع الفائدة في اليابان إلى أعلى مستوى منذ 1995 المرور: الإطارات السليمة تعزز السلامة في الأجواء الماطرة الزراعة تطرح فرصًا استثمارية جديدة في الشمالية انخفاض أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
شهدت مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية صباح اليوم، كثافة ضبابية غطّت معظم أرجاء المدينة، في ظل انخفاض درجات الحرارة، وذلك ضمن التغيرات المناخية المصاحبة لفصل الشتاء.
وتُعدّ مثل هذه الأجواء الشتوية من السمات المناخية التي تميز المنطقة خلال هذه الفترة من العام، وتسهم في تغيير ملامح الطبيعة الصحراوية، وتُضفي طابعًا جماليًا.