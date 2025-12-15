Icon

الضباب يغطّي الباحة والأمطار تزيدها جمالًا Icon فحوصات طبية أساسية للرجال بعد الأربعين Icon بدء التسجيل في 12 برنامجًا للدبلوم بجامعة الأمير مقرن Icon رصد هطول أمطار في 8 مناطق تتصدرها القصيم بـ66.5 ملم في عنيزة Icon نهاية مروعة لنجم هوليوود روب راينر وزوجته.. الجاني ابنهما Icon تصعيد خطير.. إسرائيل تقصف شمال وشرق وجنوب غزة Icon ولي العهد يهنئ السيد فيليب جوزيف بيير Icon انطلاق مسابقة نخبة الطهاة السعوديين 2025 في الرياض Icon وظائف شاغرة بـ مجموعة الخريف Icon لقطات مذهلة توثق هطول أمطار الخير على حائل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الضباب يغطّي الباحة والأمطار تزيدها جمالًا

الإثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٨ مساءً
الضباب يغطّي الباحة والأمطار تزيدها جمالًا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، شملت مدينة الباحة ومعظم محافظات ومراكز المنطقة، سالت على إثرها الأودية والشعاب، في مشهدٍ أعاد للمنطقة جمالها الطبيعي.

كما غطّى الضباب مدينة الباحة وبعض المحافظات والطرق الرئيسية, وعددًا من المتنزهات والحدائق العامة، مما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المواقع.

قد يهمّك أيضاً
الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الباحة

الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الباحة

طرح حزمة من الفرص الاستثمارية الزراعية والحيوانية في الباحة

طرح حزمة من الفرص الاستثمارية الزراعية والحيوانية في الباحة

ودعت الجهات المعنية المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، واتباع إرشادات السلامة، متمنيةً السلامة للجميع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شتاء الباحة.. طبيعة خلابة تتزيّن بالضباب وبرودة الأجواء
السعودية اليوم

شتاء الباحة.. طبيعة خلابة تتزيّن بالضباب وبرودة...

السعودية اليوم
طرح حزمة من الفرص الاستثمارية الزراعية والحيوانية في الباحة
السعودية اليوم

طرح حزمة من الفرص الاستثمارية الزراعية والحيوانية...

السعودية اليوم
الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الباحة
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الباحة

السعودية اليوم
أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى الخميس 
السعودية اليوم

أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى الخميس 

السعودية اليوم