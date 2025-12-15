الضباب يغطّي الباحة والأمطار تزيدها جمالًا فحوصات طبية أساسية للرجال بعد الأربعين بدء التسجيل في 12 برنامجًا للدبلوم بجامعة الأمير مقرن رصد هطول أمطار في 8 مناطق تتصدرها القصيم بـ66.5 ملم في عنيزة نهاية مروعة لنجم هوليوود روب راينر وزوجته.. الجاني ابنهما تصعيد خطير.. إسرائيل تقصف شمال وشرق وجنوب غزة ولي العهد يهنئ السيد فيليب جوزيف بيير انطلاق مسابقة نخبة الطهاة السعوديين 2025 في الرياض وظائف شاغرة بـ مجموعة الخريف لقطات مذهلة توثق هطول أمطار الخير على حائل
هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، شملت مدينة الباحة ومعظم محافظات ومراكز المنطقة، سالت على إثرها الأودية والشعاب، في مشهدٍ أعاد للمنطقة جمالها الطبيعي.
كما غطّى الضباب مدينة الباحة وبعض المحافظات والطرق الرئيسية, وعددًا من المتنزهات والحدائق العامة، مما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المواقع.
ودعت الجهات المعنية المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، واتباع إرشادات السلامة، متمنيةً السلامة للجميع.