الضباب يغطّي الباحة والأمطار تزيدها جمالًا

هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، شملت مدينة الباحة ومعظم محافظات ومراكز المنطقة، سالت على إثرها الأودية والشعاب، في مشهدٍ أعاد للمنطقة جمالها الطبيعي.

كما غطّى الضباب مدينة الباحة وبعض المحافظات والطرق الرئيسية, وعددًا من المتنزهات والحدائق العامة، مما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المواقع.

ودعت الجهات المعنية المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، واتباع إرشادات السلامة، متمنيةً السلامة للجميع.