Icon

الدحة.. موروث تراثي يجسد هوية الشمال في جناح إمارة الحدود الشمالية بمعرض وزارة الداخلية Icon الطلح والقيصوم والعوسج والسوسن البري أكثر النباتات المحلية انتشارًا في حائل Icon أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن سرطان الكلى Icon خلال أسبوع.. ضبط 17880 مخالفًا بينهم 15 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف Icon الصين تصدر إنذارًا باللون الأزرق لمواجهة العواصف Icon محامية تحذر: البيتكوين من أكثر الأساليب شيوعا في غسيل الأموال Icon أتربة مُثارة ورياح نشطة على محافظة الجموم Icon وظائف شاغرة في التركي القابضة Icon ترامب: عملية “عين الصقر” ضد داعش في سوريا ناجحة Icon عادات يومية تزيد دهون البطن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الطلح والقيصوم والعوسج والسوسن البري أكثر النباتات المحلية انتشارًا في حائل

السبت ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٤٥ مساءً
الطلح والقيصوم والعوسج والسوسن البري أكثر النباتات المحلية انتشارًا في حائل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف البرنامج الوطني للتشجير عن انتشار أكثر من (37) نوعًا من النباتات المحلية الملائمة للتشجير في منطقة حائل، من أبرزها الطلح النجدي, والقيصوم، والعوسج، والسوسن البري، والسرح، وغيرها من الأنواع المنتشرة في بيئات المنطقة المتنوعة؛ مما يُسهم في تعزيز الجهود الوطنية للتشجير, وتحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء، لتنمية الغطاء النباتي، والحد من تدهور الأراضي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح البرنامج أن منطقة حائل تشهد انتشار العديد من النباتات المحلية بدرجاتٍ متفاوتة، من أبرزها السمر، والفرس، ورغل، والقضقاض, والقرزُح، والعرفج، وعبيثران، والشيح، والرخامى، والغرقد، والنقاوى، وعثرب، وعينون، وقرضي، والعرار، والحميض، والخرماع، وغيرها من الأنواع الأخرى، مشيرًا إلى أن تلك النباتات، تنتمي إلى العديد من الفصائل المعروفة على مستوى المملكة، ومن أبرزها القطيفية، والكبارية، والبقولية, والخيمية، والبليحاوية، والخنازيرية والمركبة، والمحمودية، والحرملية، والراوندية، والحملية، والباذنجانية، والخردلية، والغرنوقية، والسوسنية، والنجيلية.

قد يهمّك أيضاً
موعد بدء موسم التشجير الوطني 2025 وإطلاق الهوية الرسمية

موعد بدء موسم التشجير الوطني 2025 وإطلاق الهوية الرسمية

البرنامج الوطني للتشجير يقود جهود تأهيل أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة في السعودية

البرنامج الوطني للتشجير يقود جهود تأهيل أكثر من 500 ألف هكتار من...

وأبان البرنامج الوطني للتشجير، أن منطقة حائل تزخر بالعديد من البيئات المتنوعة، من الجبال، والسهول، والأودية، والشعاب، والروضات، والهضاب، والفياض، والكثبان الرملية، وصحراء النفود، والمرتفعات، والمنحدرات الجبلية، والصخور.
وتأتي جهود البرنامج الوطني للتشجير، لقيادة حملات ومشاريع التشجير في مناطق المملكة المختلفة، في إطار تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، للإسهام في تنمية الغطاء النباتي، والحد من تدهور الأراضي، وتعزيز نشر ثقافة التشجير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى ترسيخ أهمية زراعة النباتات المحلية الملائمة للبيئة السعودية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد