العشر الأواخر من ديسمبر وأوائل يناير الأشد برودة خلال العام

الثلاثاء ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٩ صباحاً
العشر الأواخر من ديسمبر وأوائل يناير الأشد برودة خلال العام
المواطن - فريق التحرير

أوضح أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند أن دخول موسم المربعانية يعكس بوضوح ملامح الشتاء، حيث تؤدي درجات الحرارة المنخفضة إلى تكاثف بخار الفم خلال ساعات الصباح، مع تزايد فرص تشكّل الندى في أوقات الليل المتأخرة وبدايات النهار، وقد يمتد ذلك إلى تكوّن الصقيع في بعض المناطق.

وبيّن المسند عبر منصة إكس أن هذه الفترة تمثل مرحلة اكتمال دورة تساقط أوراق الأشجار، فيما قد تظهر في أواخر المربعانية مؤشرات مبكرة لنمو الفقع (الكمأة)، شريطة توفر أمطار مبكرة وكافية خلال موسم الوسم.

درجات الحرارة المتوقعة في الرياض خلال ديسمبر

الفرق بين البرد في نوفمبر وديسمبر ويناير

وأشار المسند إلى أن ما يُعرف بـ برد الانصراف يبدأ اليوم 22 ديسمبر، وهو تعبير يدل على انصراف الشمس عن مدار الجدي وبدء عودتها الظاهرية باتجاه الشمال.

وأكد أن شهري ديسمبر ويناير، ولا سيما الفترة الممتدة من العشر الأواخر من ديسمبر حتى العشر الأوائل من يناير، تُعد تاريخيًا الأشد برودة خلال العام، استنادًا إلى سجلات مناخية تمتد لأكثر من 35 عامًا، موضحًا أن هذه الخلاصة قائمة على بيانات مناخية طويلة المدى (Climatology)، وليست توقعًا مباشرًا لحالة الطقس القادمة.

 

 

