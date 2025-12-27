Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

“العناية بالحرمين”: 117 دقيقة مدة زمن العمرة خلال جمادى الآخرة

السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٥ مساءً
“العناية بالحرمين”: 117 دقيقة مدة زمن العمرة خلال جمادى الآخرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أن متوسط زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة بلغ (117) دقيقة، وبلغت نسبة من أدَّى الطواف من المعتمرين في صحن المطاف (94%) ومن أدَّى السعي في الدور الأرضي (64%).

وأفادت أن المدة الزمنية للطواف خلال الشهر ذاته بلغت (46) دقيقة، ومدة السعي (51) دقيقة، وبلغت المدة الزمنية للتحرك من الساحات إلى المطاف (10) دقائق، ومن المطاف إلى المسعى مدة (10) دقائق.

قد يهمّك أيضاً
‎10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا “2026 السعودية”

‎10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا “2026 السعودية”

مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي يفتح التسجيل بدورات الخط العربي المجانية

مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي يفتح التسجيل بدورات الخط العربي المجانية

وأكدت الهيئة حرصها من خلال المتابعة الدقيقة على تسهيل حركة المعتمرين داخل المسجد الحرام ومرافقه؛ ليؤدوا مناسكهم بكل راحة واطمئنان وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حساب المواطن: 4 خطوات لتغيير الحالة الاجتماعية
السعودية اليوم

حساب المواطن: 4 خطوات لتغيير الحالة الاجتماعية

السعودية اليوم
تركي بن محمد بن فهد يزور موقع السماء المظلمة بصحراء النفود الكبير 
السعودية اليوم

تركي بن محمد بن فهد يزور موقع...

السعودية اليوم
حساب المواطن يحذر من فعلة تؤثر على الأهلية والاستحقاق
السعودية اليوم

حساب المواطن يحذر من فعلة تؤثر على...

السعودية اليوم
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10540.72 نقطة
السوق

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى...

السوق
السعودية: التحركات العسكرية في حضرموت والمهرة تمت دون تنسيق وأضرت باليمن
أخبار رئيسية

السعودية: التحركات العسكرية في حضرموت والمهرة تمت...

أخبار رئيسية
تراجع سعر الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية
السوق

تراجع سعر الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية

السوق
تعاون دولي يضبط 27 طنًا من الكوكايين في المحيطين الهادئ والأطلسي
العالم

تعاون دولي يضبط 27 طنًا من الكوكايين...

العالم
إنفاذًا لأمر الملك سلمان.. وزير الدفاع يُقلِّد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز
أخبار رئيسية

إنفاذًا لأمر الملك سلمان.. وزير الدفاع يُقلِّد...

أخبار رئيسية