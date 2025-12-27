“العناية بالحرمين”: 117 دقيقة مدة زمن العمرة خلال جمادى الآخرة

أوضحت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أن متوسط زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة بلغ (117) دقيقة، وبلغت نسبة من أدَّى الطواف من المعتمرين في صحن المطاف (94%) ومن أدَّى السعي في الدور الأرضي (64%).

وأفادت أن المدة الزمنية للطواف خلال الشهر ذاته بلغت (46) دقيقة، ومدة السعي (51) دقيقة، وبلغت المدة الزمنية للتحرك من الساحات إلى المطاف (10) دقائق، ومن المطاف إلى المسعى مدة (10) دقائق.

وأكدت الهيئة حرصها من خلال المتابعة الدقيقة على تسهيل حركة المعتمرين داخل المسجد الحرام ومرافقه؛ ليؤدوا مناسكهم بكل راحة واطمئنان وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله.