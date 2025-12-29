الفتح يحقق فوزًا ثمينًا على الخليج في دوري روشن

القبض على مقيم لترويجه الشبو في مكة المكرمة توضيح من التأمينات بشأن منحة الزواج والد الفريق البسامي في ذمة الله هيئة المنافسة: تغريم 13 شركة 36.9 مليون ريال لاتفاقها على الأسعار رفع إيقاف بيع وشراء الأراضي والعقارات وسط وجنوب العُلا حريق في دار للمسنين بإندونيسيا يودي بحياة 16 شخصًا الشؤون الاقتصادية يتخذ قرارات وتوصيات بشأن مشروع نظام التعليم العام وحماية المستهلك رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي “وطن 95” حماس تعلن رسميًا مقتل أبو عبيدة فتح باب القبول والتسجيل في الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية
تغلب فريق الفتح على مضيفه الخليج بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
وسجّل هدف الفتح الوحيد اللاعب ماتياس فارغاس عند الدقيقة الـ(41) من مجريات الشوط الأول.
وبهذه النتيجة رفع الفتح رصيده إلى (11) نقطة في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب، فيما تجمّد رصيد الخليج عند (14) نقطة في المركز التاسع.