الفتح يحقق فوزًا ثمينًا على الخليج في دوري روشن

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٨ مساءً
الفتح يحقق فوزًا ثمينًا على الخليج في دوري روشن
المواطن - واس

تغلب فريق الفتح على مضيفه الخليج بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

وسجّل هدف الفتح الوحيد اللاعب ماتياس فارغاس عند الدقيقة الـ(41) من مجريات الشوط الأول.

وبهذه النتيجة رفع الفتح رصيده إلى (11) نقطة في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب، فيما تجمّد رصيد الخليج عند (14) نقطة في المركز التاسع.

