Icon

تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الأمير محمد بن فهد Icon الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 1911 فردًا من منسوبي الأمن العام Icon القبض على شخص لقيادته مركبته بدون لوحات وبسرعة عالية وتهور بحائل Icon ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة Icon وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة Icon الجامعة الإسلامية تعلن إطلاق مسابقة الخطابة والشعر والخط العربي Icon عرض مسرحي للأطفال بمعرض جدة للكتاب يبرز قيمة العمل والحِرفة التقليدية Icon التعليم في الشرقية وحفر الباطن عن بُعد.. غدًا Icon نزوح 85 ألف شخص من شرق الكونغو إلى بوروندي Icon الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحرك جاد لوقف التوسع الاستيطاني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
للرتب التي تلي رتبهم بمختلف التخصصات.

الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 1911 فردًا من منسوبي الأمن العام

الأربعاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٨ صباحاً
الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 1911 فردًا من منسوبي الأمن العام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، قرارات إدارية بترقية (1911) فردًا، للرتب التي تلي رتبهم، بمختلف التخصصات.

قرارات ترقية 1911 فردًا بالأمن العام

ورفع الفريق محمد البسامي الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على ما يحظى به رجال الأمن من اهتمام ومتابعة، معبرًا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعم سموه لرجال الأمن في شتى المجالات.

قد يهمّك أيضاً
الإطاحة بتشكيل عصابي من 13 مقيمًا تورطوا في سرقة المواشي بالطائف

الإطاحة بتشكيل عصابي من 13 مقيمًا تورطوا في سرقة المواشي بالطائف

الأفواج الأمنية والأمن العام يتأهلان لنصف النهائي في بطولة وزارة الداخلية لكرة القدم 2025

الأفواج الأمنية والأمن العام يتأهلان لنصف النهائي في بطولة وزارة الداخلية لكرة...

وهنأ مدير الأمن العام الأفراد المترقين، سائلًا المولى -عز وجل- لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد