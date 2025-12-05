الفضة تسجّل أعلى مستوى في تاريخها

سجلت أسعار الفضة في المعاملات الفورية اليوم، ارتفاعًا حادًا تجاوز 3%، لتصل إلى 58.99 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى تحققه الفضة على الإطلاق.

ويعزو متابعون هذا الارتفاع اللافت إلى تنامي الطلب الاستثماري على المعادن الثمينة، مع تزايد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

وأشار محللون إلى أن التوقعات بخفض أسعار الفائدة وتراجع قوة الدولار كانت من أبرز العوامل التي عززت مكاسب المعدن الأبيض خلال جلسات التداول الأخيرة.