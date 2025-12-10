Icon

للمرة الثالثة في 2025

الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة 0.25%

الأربعاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٥ مساءً
الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة 0.25%
المواطن - فريق التحرير

خفض الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة قصير الأجل يوم الأربعاء للمرة الثالثة هذا العام، ليسجل أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 3 سنوات.

وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%)، لتستقر في نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%.

