الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة 0.25%

خفض الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة قصير الأجل يوم الأربعاء للمرة الثالثة هذا العام، ليسجل أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 3 سنوات.

وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%)، لتستقر في نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%.