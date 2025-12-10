المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس الرئاسة الفلسطينية تدين التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك المغرب في ضحايا انهيار المبنيين أداة جديدة.. إنستغرام يمنح المستخدمين سيطرة على خوارزمية الريلز النصر يهزم الوحدة الإماراتي وديًا الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة 0.25% واشنطن: دمج قسد بالجيش السوري يعزز الأمن ونسعى لتعزيز التعاون مع دمشق فيصل بن فرحان يناقش المستجدات الإقليمية والدولية مع وزيرة خارجية المملكة المتحدة أمطار الخير تُنعش محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية الهيئة السعودية للمياه تعلن فوز 13 فريقًا في “مياهثون 2025”
خفض الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة قصير الأجل يوم الأربعاء للمرة الثالثة هذا العام، ليسجل أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 3 سنوات.
وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%)، لتستقر في نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%.