الفيفا يعلن عن توقيت وملاعب مباريات السعودية في كأس العالم 2026

السبت ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، عن مواعيد وملاعب مباريات منتخبنا الوطني الأول في بطولة كأس العالم 2026 التي تضمّ 48 منتخباً.

توقيت وملاعب مباريات السعودية

وقد أوقعت قرعة كأس العالم 2026 لكرة القدم، التي أُجريت أمس في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن، المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة (H) إلى جانب منتخبات إسبانيا، الرأس الأخضر، وأوروغواي.

مباريات منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026:

  • ضد منتخب الأوروغواي: 15 يونيو 1:00 صباحًا
  • ضد منتخب إسبانيا: 21 يونيو 7:00 مساءً
  • ضد منتخب الرأس الأخضر: 26 يونيو 3:00 صباحًا

قرعة كأس العالم

وشهدت مراسم القرعة حضور فخامة رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب، وفخامة رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية كلوديا شينباوم، ودولة رئيس وزراء كندا مارك كارني، إلى جانب حضور صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وكبار مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وعدد من أساطير اللعبة.

وقد جاءت القرعة على النحو التالي :

المجموعة الأولى: المكسيك – جنوب أفريقيا – كوريا الجنوبية – الفائز من الدنمارك ومقدونيا والتشيك وأيرلندا. المجموعة الثانية: كندا – قطر – سويسرا – الفائز من إيطاليا وأيرلندا الشمالية وويلز والبوسنة.

المجموعة الثالثة: البرازيل – المغرب – هايتي – اسكتلندا.

المجموعة الرابعة: أمريكا – باراجواي – أستراليا – الفائز من تركيا ورومانيا وسلوفاكيا وكوسوفا.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – كوراسو – كوت ديفوار – الإكوادور.

المجموعة السادسة: هولندا – اليابان – الفائز من أوكرانيا والسويد وبولندا والبانيا – تونس.

المجموعة السابعة : بلجيكا – مصر – إيران – نيوزيلاند.

المجموعة الثامنة: إسبانيا – السعودية – أوروجواي – الرأس الأخضر .

المجموعة التاسعة: فرنسا – السنغال – النرويج – الفائز من العراق وبوليفيا وسورينام.

المجموعة العاشرة: الأرجنتين – الجزائر – النمسا – الأردن.

المجموعة الحادية عشرة: البرتغال – جامايكا وكاليدونيا والكونغو – أوزباكستان – كولومبيا.

المجموعة الثانية عشرة: إنجلترا – كرواتيا – غانا – بنما.

وأقيم حفل قرعة كأس العالم 2026 في مركز كينيدي في العاصمة الأمريكية واشنطن، في حدث عالمي يترقبه عشاق كرة القدم حول العالم، وتعتبر النسخة المقبلة من المونديال حدث تاريخي غير مسبوقة، حيث تنظم للمرة الأولى في ثلاث دول هي: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، كما ستشهد البطولة توسعًا كبيرًا بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخها.

 

 

