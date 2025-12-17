“الفيفا” يوافق على زيادة الجوائز المالية لكأس العالم 2026 بنسبة 50%

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” اليوم، على تقديم مساهمة مالية قياسية للبطولة بقيمة 727 مليون دولار، إذ ستكون قيمة الجوائز المالية لكأس العالم العام المقبل أعلى بنسبة (50) بالمئة من النسخة السابقة.

وستتخصص الحصة الأكبر من حزمة تمويل الفيفا للنسخة التي ستقام في أمريكا الشمالية 655 مليون دولار عبارة عن مدفوعات قائمة على أداء 48 دولة مشاركة، إذ سيحصل البطل على 50 مليون دولار ووصيفه على 33 مليون دولار.

وأفاد رئيس الفيفا جياني إنفانتينو قائلًا “سيكون كأس العالم 2026 رائدًا من حيث إسهاماته المالية لمجتمع كرة القدم العالمي”.

وستحصل المنتخبات التي ستفشل في تخطي دور المجموعات، وعددها 16 منتخبًا، على تسعة ملايين دولار، زيادة على ذلك يحق لكل منتخب متأهل الحصول على 1.5 مليون دولار لتغطية تكاليف الإعداد. وأكد مجلس الفيفا أن كأس العالم للأندية للسيدات 2028 ستقام في الفترة من الخامس من يناير كانون الثاني حتى 30 من الشهر نفسه.