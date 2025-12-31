القبض على إثيوبي لترويجه الحشيش والأقراص المخدرة بالرياض

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية بالرياض، لترويجه 55 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و30819 قرصت خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، عبر الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.