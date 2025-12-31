القبض على إثيوبي لترويجه الحشيش والأقراص المخدرة بالرياض حدث بيئي نادر.. رصد “نسر روبّل” المهدد بالانقراض بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية بدء أحدث عملية بحث عن طائرة ماليزيا إيرلاينز المفقودة الهيئة الملكية لمدينة مكة تدشّن مبادرة “كلنا معكم” ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق إغلاق 11 لاونجًا مخالفًا في حائل اشتراطات ومتطلبات ترخيص محدثة للنُزل المؤقتة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز جامعة جازان تفتح باب التقديم على الدبلومات المدفوعة هل يؤثر السجل التجاري لأحد أفراد الأسرة على دعم حساب المواطن؟
ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية بالرياض، لترويجه 55 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و30819 قرصت خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، عبر الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.