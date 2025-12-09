القبض على مواطن لترويجه الحشيش والشبو في الشرقية الذهب يرتفع قبيل قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة الأخضر يستأنف تدريباته لمواجهة فلسطين في ربع نهائي كأس العرب روسيا تطرح لقاحًا جديدًا لعلاج سرطان الجلد مطلع 2026 تعليم القصيم: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيس السوري هاتفيًا السفارة السعودية في إندونيسيا لـ”المواطنين”: تجنبوا المواقع المتضررة من الزلزال جامعة القصيم: الدراسة عن بعد غدًا لجميع الطلاب والطالبات لجنة حصر أضرار الأمطار تباشر أعمالها ميدانيًا في ينبع كأس العرب.. منتخب الأردن يقسو على مصر بثلاثية ويتأهل للدور ربع النهائي
أعلنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية القبض على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والميثامفيتامين (الشبو) المخدرتين وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.
وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
