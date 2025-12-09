Icon

القبض على مواطن لترويجه الحشيش والشبو في الشرقية Icon الذهب يرتفع قبيل قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة Icon الأخضر يستأنف تدريباته لمواجهة فلسطين في ربع نهائي كأس العرب Icon روسيا تطرح لقاحًا جديدًا لعلاج سرطان الجلد مطلع 2026 Icon تعليم القصيم: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا Icon ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع الرئيس السوري هاتفيًا Icon السفارة السعودية في إندونيسيا لـ”المواطنين”: تجنبوا المواقع المتضررة من الزلزال Icon جامعة القصيم: الدراسة عن بعد غدًا لجميع الطلاب والطالبات Icon لجنة حصر أضرار الأمطار تباشر أعمالها ميدانيًا في ينبع Icon كأس العرب.. منتخب الأردن يقسو على مصر بثلاثية ويتأهل للدور ربع النهائي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

القبض على مواطن لترويجه الحشيش والشبو في الشرقية

الثلاثاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٢ مساءً
القبض على مواطن لترويجه الحشيش والشبو في الشرقية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية القبض على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والميثامفيتامين (الشبو) المخدرتين وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

قد يهمّك أيضاً
ضبط 4 مقيمين بحوزتهم حطب محلي في الشرقية 

ضبط 4 مقيمين بحوزتهم حطب محلي في الشرقية 

ضبط مقيم استغل الرواسب في الشرقية 

ضبط مقيم استغل الرواسب في الشرقية 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مقيم استغل الرواسب في الشرقية 
السعودية اليوم

ضبط مقيم استغل الرواسب في الشرقية 

السعودية اليوم
ضبط 4 مقيمين بحوزتهم حطب محلي في الشرقية 
السعودية اليوم

ضبط 4 مقيمين بحوزتهم حطب محلي في...

السعودية اليوم