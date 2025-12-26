Icon

القبض على مقيمين لترويجهما الشبو في الشرقية

الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٧ مساءً
القبض على مقيمين لترويجهما الشبو في الشرقية
المواطن - فريق التحرير

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية لترويجهما مادة الشبو المخدر.

وبحسب مكافحة المخدرات، جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

