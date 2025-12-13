Icon

القبض على مقيم لترويجه الميثامفيتامين المخدر بالمدينة المنورة

السبت ١٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٥ مساءً
القبض على مقيم لترويجه الميثامفيتامين المخدر بالمدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وتم إيقاف المخالف، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

