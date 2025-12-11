Icon

القبض على مقيم لترويجه 33 كجم من الحشيش في جازان

الخميس ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٢ مساءً
القبض على مقيم لترويجه 33 كجم من الحشيش في جازان
المواطن - فريق التحرير

ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان القبض على مقيم من الجنسية اليمنية لترويجه (33) كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر.

وأوضحت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

‏‎وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات(995)، وعبر البريد الإلكتروني ( Email: [email protected] )، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

 

