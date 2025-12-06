Icon

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس ينبع وبدر والعيص والعلا ووادي الفرع Icon القبض على مواطنين لترويجهما أقراصًا محظورة في الرياض Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الكلية التقنية والمعهد الصناعي بالعُلا Icon الأخضر يكتفي بحصة تدريبية استرجاعية قبل لقاء المغرب Icon بجوائز 300 ألف ريال.. الجاسر يكرم أبطال “تحدي النقل” في نسخته الرابعة Icon الفيفا يعلن عن توقيت وملاعب مباريات السعودية في كأس العالم 2026 Icon الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق “مسرّعة سيو” في التكنولوجيا الرياضية Icon إغلاق مطار فيلنيوس في ليتوانيا بعد تعطل المجال الجوي Icon كأس العرب.. الجزائر يقسو على البحرين بخماسية Icon الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

القبض على مواطنين لترويجهما أقراصًا محظورة في الرياض

السبت ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٠ مساءً
القبض على مواطنين لترويجهما أقراصًا محظورة في الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطنين لترويجهما أقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقاف المخالفين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في الرياض 

ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في الرياض 

انطلاق فعاليات “بلاك هات” 2025 في الرياض.. بمشاركة تتجاوز 50 ألف مختص

انطلاق فعاليات “بلاك هات” 2025 في الرياض.. بمشاركة تتجاوز 50 ألف مختص

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في الرياض 
السعودية اليوم

ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في الرياض 

السعودية اليوم
انطلاق فعاليات “بلاك هات” 2025 في الرياض.. بمشاركة تتجاوز 50 ألف مختص
السعودية اليوم

انطلاق فعاليات “بلاك هات” 2025 في الرياض.....

السعودية اليوم
برعاية الملك سلمان.. الرياض تستضيف المؤتمر الدولي لسوق العمل
السعودية اليوم

برعاية الملك سلمان.. الرياض تستضيف المؤتمر الدولي...

السعودية اليوم