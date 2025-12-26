Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

القبض على مواطن ارتكاب مخالفة صيد قمري أوروبي مهدد بالانقراض

الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٢٧ مساءً
القبض على مواطن ارتكاب مخالفة صيد قمري أوروبي مهدد بالانقراض
المواطن - فريق التحرير

تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، من القبض على المواطن عبدالرحمن عبدالوهاب جبرة دخيل الله، لارتكابه مخالفة صيد كائن فطري مهدد بالانقراض (قمري أوروبي)، ضبط بحوزته بندقية شوزن، و(60) ذخيرة شوزن، وأُوقف واُتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحيل إلى الجهة المختصة.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض تصل إلى السجن لمدة (10) سنوات وغرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد غرامة (100,000) ريال وعقوبة صيد طائر القمري الأوروبي غرامة (1,500) ريال.

وأهابت بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد