القبض على مواطن ارتكاب مخالفة صيد قمري أوروبي مهدد بالانقراض

تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، من القبض على المواطن عبدالرحمن عبدالوهاب جبرة دخيل الله، لارتكابه مخالفة صيد كائن فطري مهدد بالانقراض (قمري أوروبي)، ضبط بحوزته بندقية شوزن، و(60) ذخيرة شوزن، وأُوقف واُتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحيل إلى الجهة المختصة.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض تصل إلى السجن لمدة (10) سنوات وغرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد غرامة (100,000) ريال وعقوبة صيد طائر القمري الأوروبي غرامة (1,500) ريال.

وأهابت بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.