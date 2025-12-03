Icon

الشيخوخة تبدأ من البنكرياس.. احذروا 3 عادات شائعة Icon أمطار ورياح نشطة على سكاكا ودومة الجندل Icon أهالي الوجه يستمتعون بالأجواء الغائمة على شواطئ البحر الأحمر Icon ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى أكثر من 800 شخص Icon الأردن يهزم الإمارات ويتصدر المجموعة الثالثة بكأس العرب Icon أكاديمية طويق تطلق أكاديمية كاسبرسكي في “بلاك هات 25” Icon برئاسة الأمير فيصل بن بندر.. “بر الرياض” تعقد جمعيتها العمومية وتطلق هويتها الجديدة وخطتها الإستراتيجية 2030 Icon التجارة: ضبط مصنع يتلاعب بأعداد المناديل الورقية Icon القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين المخدر بالحدود الشمالية Icon حرم أمير المدينة المنورة ترعى الملتقى الأول للطفولة المبكرة بتعليم المنطقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين المخدر بالحدود الشمالية

الأربعاء ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين المخدر بالحدود الشمالية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية لتروجيه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
ظهور الشوك الروسي في منطقة الحدود الشمالية

ظهور الشوك الروسي في منطقة الحدود الشمالية

الزواحف تعزز التوازن البيئي شمال السعودية

الزواحف تعزز التوازن البيئي شمال السعودية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ظهور الشوك الروسي في منطقة الحدود الشمالية
السعودية اليوم

ظهور الشوك الروسي في منطقة الحدود الشمالية

السعودية اليوم
الزواحف تعزز التوازن البيئي شمال السعودية
السعودية اليوم

الزواحف تعزز التوازن البيئي شمال السعودية

السعودية اليوم