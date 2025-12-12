القبض على مواطن لترويجه 1.9 كيلو حشيش في أحد رفيدة

أعلنت دوريات الأمن في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير تقبض على مواطن لترويجه (1.9) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.

وأشارت دوريات الأمن في محافظة أحد رفيدة إلى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن مخالفي نظام أمن الحدود، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية على المبلّغ.