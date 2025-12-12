Icon

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار Icon الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور Icon منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية Icon “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال Icon تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها Icon شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف Icon 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي Icon أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق Icon انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

القبض على مواطن لترويجه 1.9 كيلو حشيش في أحد رفيدة

الجمعة ١٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٠ مساءً
القبض على مواطن لترويجه 1.9 كيلو حشيش في أحد رفيدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت دوريات الأمن في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير تقبض على مواطن لترويجه (1.9) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.

وأشارت دوريات الأمن في محافظة أحد رفيدة إلى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
شاهد.. أمطار غزيرة وتدفق الشلالات في أحد رفيدة

شاهد.. أمطار غزيرة وتدفق الشلالات في أحد رفيدة

تضرر مركبة جراء تساقط برد كثيف على أحد رفيدة

تضرر مركبة جراء تساقط برد كثيف على أحد رفيدة

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن مخالفي نظام أمن الحدود، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد