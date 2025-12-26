القبض على مواطن لترويجه 12 كيلو حشيش في جازان

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
ألقت دوريات الأمن بمنطقة جازان القبض على مواطن لترويجه 12 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وبحسب الأمن العام، جرى إيقاف المخالف واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.