القبض على مواطن لترويجه 12 كيلو حشيش في جازان

ألقت دوريات الأمن بمنطقة جازان القبض على مواطن لترويجه 12 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وبحسب الأمن العام، جرى إيقاف المخالف واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.