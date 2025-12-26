Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

القبض على مواطن لترويجه 12 كيلو حشيش في جازان

الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٠ مساءً
القبض على مواطن لترويجه 12 كيلو حشيش في جازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ألقت دوريات الأمن بمنطقة جازان القبض على مواطن لترويجه 12 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وبحسب الأمن العام، جرى إيقاف المخالف واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
القبض على شخص لترويجه 13 كيلو حشيش و4763 قرصًا ممنوعًا في القصيم

القبض على شخص لترويجه 13 كيلو حشيش و4763 قرصًا ممنوعًا في القصيم

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان 

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في...

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد