القبض على مواطن لترويجه 45 كيلوجرامًا من القات بمكة المكرمة

أعلنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة القبض على مواطن لترويجه (45) كيلوجراما من نبات القات المخدر، مخبأة داخل مركبته، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.