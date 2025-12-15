مساند.. رحلة خدمة موحدة تحكمها المعلومة وتدعم وضوح العلاقة رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان يصل إلى الرياض القبض على مواطن لترويجه 54 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر الإحصاء: 1.9% نسبة التضخم في المملكة تنبيه من رياح نشطة على نجران وظائف شاغرة لدى مجموعة العليان وظائف شاغرة في شركة الخزف درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى بـ29 درجة وسكاكا الأدنى رصد علامة مبكرة لتطور مرض السكري من النوع الأول رابطة العالم الإسلامي تُدِين الهجوم على مقر الأمم المتحدة في السودان
قبضت شرطة محافظة القنفذة على مواطن لترويجه (54) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وللإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.