القبض على مواطن لترويجه 54 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

قبضت شرطة محافظة القنفذة على مواطن لترويجه (54) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وللإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.