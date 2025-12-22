Icon

القبض على 11 إثيوبيًا لتهريبهم 288 كيلوجرامًا من القات بجازان

الإثنين ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٤٣ مساءً
القبض على 11 إثيوبيًا لتهريبهم 288 كيلوجرامًا من القات بجازان
المواطن - فريق التحرير

ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان القبض على (11) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (288) كيلوجراما من نبات القات المخدر، وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

