القبض على 11 يمنيًا هربوا 180 كجم من القات المخدر بجازان

ألقى حرس الحدود بمنطقة جازان، القبض على 11 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 180 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص، وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
ويتم الإبلاغ من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.
#حرس_الحدود بمنطقة جازان يقبض على (11) مخالفًا لنظام أمن الحدود، لتهريبهم (180) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.#الحرب_على_المخدرات #بالمرصاد pic.twitter.com/7t8HAeQLla
— حرس الحدود السعودي (@BG994) December 21, 2025