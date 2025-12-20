Icon

القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم 80 كيلوجراما من القات بعسير

السبت ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٣ مساءً
القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم 80 كيلوجراما من القات بعسير
المواطن - فريق التحرير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (80) كيلوجرامات من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

