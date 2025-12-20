القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم 80 كيلوجراما من القات بعسير

ورشة عمل في الرياض حول التدخلات النفسية والاجتماعية لحالات الفصام البلبل أبيض الخدّ.. نغمة الطبيعة المقيمة في سماء الحدود الشمالية مجالس البيوت الطينية.. تاريخ محفور في الذاكرة افتتاح أكبر مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في دولة إفريقية مسلّح يهدد المارة بسكين في فرنسا والشرطة ترديه قتيلاً انطلاق فعاليات “ونتر وندرلاند جدة” أضخم تجربة شتوية في موسم جدة 2025 انطلاق النسخة السابعة من مبادرة بناء قدرات جمعيات الأيتام بالمملكة حساب المواطن: على المطلقة إرفاق مستندات الاستقلالية في هذه الحالة أمسيات شتوية باردة تجمع نجوم الغناء العربي لتعيد لوداي صفار في الدرعية حضوره الفني تعادل نيوكاسل وتشلسي في الدوري الإنجليزي
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (80) كيلوجرامات من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.