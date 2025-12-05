Icon

القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 140 كيلو قات في جازان Icon رصد بقع شمسية نشطة من سماء عرعر Icon مكانة آية الكرسي وفضلها في خطبة الجمعة من المسجد النبوي Icon خطيب المسجد الحرام: ما أحوجنا إلى تكفير السيئات في زمن كثرت فيه الفتن وسهل وصولها عبر التقنية الحديثة Icon رياح شديدة على منطقة حائل Icon بعد 3 أيام من الفعاليات.. ختام بلاك هات 2025 يُتوّج النسخة الأضخم عالميًا Icon السن الأدنى للاشتراك الإلزامي في التأمينات الاجتماعية Icon تقلبات جوية وأمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة حتى الثلاثاء Icon مواعيد زيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك تايلند Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 140 كيلو قات في جازان

الجمعة ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢٦ مساءً
القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 140 كيلو قات في جازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية، لتهريبهم (140) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
طرح 4 فرص استثمارية لتعزيز الأمن الغذائي في جازان

طرح 4 فرص استثمارية لتعزيز الأمن الغذائي في جازان

القبض على مخالفين من الجنسية الإثيوبية لترويجهما الحشيش والإمفيتامين في جازان

القبض على مخالفين من الجنسية الإثيوبية لترويجهما الحشيش والإمفيتامين في جازان

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على 5 إثيوبيين لتهريبهم 100 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان
السعودية اليوم

القبض على 5 إثيوبيين لتهريبهم 100 كيلوجرامًا...

السعودية اليوم
طرح 4 فرص استثمارية لتعزيز الأمن الغذائي في جازان
السعودية اليوم

طرح 4 فرص استثمارية لتعزيز الأمن الغذائي...

السعودية اليوم
القبض على مخالفين من الجنسية الإثيوبية لترويجهما الحشيش والإمفيتامين في جازان
السعودية اليوم

القبض على مخالفين من الجنسية الإثيوبية لترويجهما...

السعودية اليوم
جازان.. تظهر جزرها كحبات زمرد متناثرة ترسم لوحة طبيعية تخطف الأبصار
السعودية اليوم

جازان.. تظهر جزرها كحبات زمرد متناثرة ترسم...

السعودية اليوم
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 80 كيلو قات في جازان
السعودية اليوم

القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 80 كيلو...

السعودية اليوم