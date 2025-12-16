Icon

القوات البحرية تعوِّم في أمريكا أولى سفنها القتالية ضمن مشروع طويق

الثلاثاء ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٢٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

عوَّمت القوات البحرية الملكية السعودية سفينة «جلالة الملك سعود»، أولى سفن مشروع «طويق»، الذي يتضمن بناء أربع سفن قتالية متعددة المهام، وذلك في ولاية ويسكونسن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشهد رئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن محمد بن عبدالرحمن الغريبي مراسم التعويم، بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين السعودي والأمريكي، وممثلي شركة لوكهيد مارتن الرائدة في الصناعات الدفاعية والعسكرية، وشركة «فينكانتيري» المتخصصة في بناء السفن العسكرية والبحرية المتقدمة.

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس أركان القوات البحرية عن سروره بتعويم سفينة «جلالة الملك سعود»، منوّهًا بالدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة بوجه عام، والقوات البحرية بوجه خاص، من القيادة الرشيدة –أيدها الله–، مما أسهم في تحقيق إنجازات نوعية في مجالي التحديث والتطوير.

وأوضح أن مشروع طويق يُعد أحد المشاريع الرئيسية والنوعية في مسيرة تطوير القوات البحرية، ويجسّد توجه المملكة نحو بناء قوة بحرية حديثة واحترافية تعتمد على أحدث التقنيات العسكرية، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل المتقدمة لمنسوبيها.

وأشار إلى أن المشروع يعزز جاهزية القوات البحرية في حماية المصالح الإستراتيجية للمملكة، وتأمين الممرات البحرية الحيوية، مبينًا أن سفن المشروع تتميز بامتلاكها أحدث المنظومات القتالية المتطورة التي تمكّنها من تنفيذ مختلف مهامها في الحروب البحرية، والتعامل مع الأهداف الجوية والسطحية وتحت السطحية.

وأضاف أن مشروع طويق يشمل تطوير قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالجبيل، وإنشاء مرافق متقدمة للصيانة والتدريب، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، واستدامة الجاهزية القتالية للقوات البحرية.

ويعكس التعاون السعودي الأمريكي في مشروع طويق التزام البلدين الصديقين بتعزيز الشراكة الإستراتيجية في المجالات الدفاعية والتقنية، ودعم توطين الصناعات العسكرية البحرية بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي (GADD)، وذلك في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يعزز القدرات الوطنية في التصنيع البحري، ويسهم في بناء قاعدة صناعية دفاعية مستدامة، تدعم منظومة الأمن البحري للمملكة.

