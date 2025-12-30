القوات الخاصة للأمن والحماية تشارك في تمرين وطن 95 التعبوي

تشارك القوات الخاصة للأمن والحماية في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)، الذي تستضيفه رئاسة أمن الدولة ممثلة بقوات الأمن الخاصة بمدينة الرياض.

ويهدف التمرين إلى إبراز جاهزية القطاعات الأمنية، وتعزيز التنسيق الميداني، وتعزيز كفاءة المشاركين وتطوير مهاراتهم العملية؛ بما يمكّنهم من أداء واجباتهم لحفظ وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن، ويحقق التكامل بين الجهات العسكرية كافة.

ويشتمل التمرين على مسارات تدريبية متنوعة معززة بالذكاء الاصطناعي، كمنظومات القيادة والسيطرة، والتطبيقات الميدانية الافتراضية.