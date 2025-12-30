القوات الخاصة للأمن والحماية تشارك في تمرين وطن 95 التعبوي بدء تطبيق تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية اعتبارًا من 1 يناير ضبط 5 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية ضبط 594 كيلو أسماك فاسدة في عسير الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من بوتين محافظ الأحساء يتوّج فريق تعليم المحافظة ببطولة الجهات الحكومية لكرة القدم ضوابط إصدار تأشيرات العمالة المنزلية للأعزب ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز تحذير صحي: الجرعات الزائدة من الزنك قد تضر القلب والمناعة ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية طويق
تشارك القوات الخاصة للأمن والحماية في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)، الذي تستضيفه رئاسة أمن الدولة ممثلة بقوات الأمن الخاصة بمدينة الرياض.
ويهدف التمرين إلى إبراز جاهزية القطاعات الأمنية، وتعزيز التنسيق الميداني، وتعزيز كفاءة المشاركين وتطوير مهاراتهم العملية؛ بما يمكّنهم من أداء واجباتهم لحفظ وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن، ويحقق التكامل بين الجهات العسكرية كافة.
ويشتمل التمرين على مسارات تدريبية متنوعة معززة بالذكاء الاصطناعي، كمنظومات القيادة والسيطرة، والتطبيقات الميدانية الافتراضية.