القيادة الآمنة أثناء المطر تسهم في تجنب الحوادث

الجمعة ١٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٢ صباحاً
القيادة الآمنة أثناء المطر تسهم في تجنب الحوادث
المواطن - فريق التحرير

أعادت الإدارة العامة للمرور، التأكيد على ضرورة مراعاة ضوابط القيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار؛ لتجنب الحوادث.

وقالت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس إن قائد المركبة عليه الالتزام بالتمهل وتخفيف السرعة، عند هطول الأمطار واستخدام المساحات.

وتابعت: “أن قائد المركبة عليه الالتزام عند هطول الأمطار بالحفاظ على مسافة أمان كافية بينه وبين المركبات الأخرى، واستخدام إشارات التنبيه في حالة غياب الرؤية الأفقية”.

