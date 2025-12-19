القيادة الآمنة أثناء المطر تسهم في تجنب الحوادث الدخان الثالثي.. بقايا سامة تهدد البيئات المغلقة توقعات بطقس شديد البرودة اليوم على عدة مناطق السعودية ترحب بقرار أمريكا بشأن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي يعزّز حضور العربية في يومها العالمي كأس العرب.. “فيفا” يعلن تقاسم السعودية والإمارات المركز الثالث رسميًا الأمم المتحدة: انتهاكات في مخيم زمزم بدارفور ترقى لجرائم حرب انطلاق فعاليات مهرجان شتاء طنطورة بمحافظة العُلا السعودية: نتبنى دورًا محوريًا في تحسين أوضاع المهاجرين واللاجئين وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي ضبط 1652 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
أعادت الإدارة العامة للمرور، التأكيد على ضرورة مراعاة ضوابط القيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار؛ لتجنب الحوادث.
وقالت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس إن قائد المركبة عليه الالتزام بالتمهل وتخفيف السرعة، عند هطول الأمطار واستخدام المساحات.
وتابعت: “أن قائد المركبة عليه الالتزام عند هطول الأمطار بالحفاظ على مسافة أمان كافية بينه وبين المركبات الأخرى، واستخدام إشارات التنبيه في حالة غياب الرؤية الأفقية”.