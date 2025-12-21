Icon

الكاف: كأس الأمم الأفريقية سيقام كل أربع سنوات

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٥ صباحاً
الكاف: كأس الأمم الأفريقية سيقام كل أربع سنوات
المواطن - فريق التحرير

أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) باتريس موتسيبي أمس، إقامة كأس الأمم الأفريقية مرة كل أربعة سنوات بدلًا من سنتين.

وأوضح موتسيبي خلال -مؤتمر صحفي- عشية انطلاق منافسات كأس أمم أفريقيا، أن القرار اُتخذ باعتماد تنظيم البطولة مرة كل أربع سنوات ابتداءً من 2028، مبينًا أن القرار يهدف إلى تمكين المنتخبات من الإعداد بشكل أفضل لهذه المنافسة القارية.
وأكد موتسيبي رفع قيمة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى أن المنتخب المتوّج بلقب النسخة الحالية سيحصل على 10 ملايين دولار.

وكشف رئيس الكاف عن إطلاق بطولة دوري الأمم الأفريقية بشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على أن تُقسم المنافسة إلى أربع مناطق انطلاقًا من عام 2029، مع التأكيد على الرفع من حجم الدعم المالي المخصص للدول الأفريقية بقيمة مليون دولار.

ويستضيف المغرب النسخة الـ35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل، إذ تنطلق اليوم المباراة الافتتاحية بين منتخبي المغرب وجزر القمر على ملعب الأمير مولاي عبدالله.

