الكلية التقنية للبنين بنجران تعلن توفر مقاعد شاغرة للقبول المباشر

أعلنت الكلية التقنية للبنين بنجران فتح باب القبول للتسجيل المباشر على المقاعد التدريبية الشاغرة، للفصل التدريبي الثاني 1447هـ، في برنامج الدبلوم الصباحي، لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية، في عددٍ من التخصصات التقنية والمهنية.

وأوضحت الكلية أن فترة التقديم تبدأ من اليوم، وتستمر حتى 20 / 7 / 1447هـ، عبر الرابط: https://goo.su/cfKFqU, ويجب على المتقدم أن يكون لديه حساب في بوابة (قبولي)، وتنطبق شروط القبول عليه.