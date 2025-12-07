Icon

الكلية التقنية للبنين بنجران تعلن توفر مقاعد شاغرة للقبول المباشر

الأحد ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٢٣ مساءً
الكلية التقنية للبنين بنجران تعلن توفر مقاعد شاغرة للقبول المباشر
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الكلية التقنية للبنين بنجران فتح باب القبول للتسجيل المباشر على المقاعد التدريبية الشاغرة، للفصل التدريبي الثاني 1447هـ، في برنامج الدبلوم الصباحي، لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية، في عددٍ من التخصصات التقنية والمهنية.

وأوضحت الكلية أن فترة التقديم تبدأ من اليوم، وتستمر حتى 20 / 7 / 1447هـ، عبر الرابط: https://goo.su/cfKFqU, ويجب على المتقدم أن يكون لديه حساب في بوابة (قبولي)، وتنطبق شروط القبول عليه.

