الكلية التقنية للسياحة والفندقة بالقصيم تعلن بدء القبول المباشر

أعلنت الكلية التقنية للسياحة والفندقة للبنين بمحافظة الرس، بدء القبول المباشر للراغبين في الالتحاق بالكلية للفصل التدريبي (الثاني) من العام التدريبي 1447هـ، والذي يستمر حتى يوم (25) من شهر رجب.
ودعت الكلية الراغبين في الالتحاق إلى المبادرة بالتقديم خلال فترة القبول المحددة، والاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تقدمها في مجالات السياحة والفندقة، بما يُسهم في تأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل.
وأوضحت أن التقديم متاح عبر الرابط الإلكتروني: هنا، ومن خلال تعبئة نموذج القبول بالحضور إلى مكتب القبول والتسجيل بمقر الكلية، مشيرةً إلى ضرورة توفر حساب للمتقدم في منصة «قبولي» لاستكمال إجراءات القبول.