Icon

وكالة الفضاء السعودية: تصنيع مادة نانوية لإصلاح الغضاريف في الفضاء لأول مرة Icon الكلية التقنية للسياحة والفندقة بالقصيم تعلن بدء القبول المباشر Icon ترامب يهاتف بوتين قبل استقبال زيلينسكي Icon ضبط 6,491 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon القبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود في جازان  Icon 227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الصقور في يومه الرابع Icon دوري روشن.. الجولة الـ 12 تنطلق غدًا وسط إثارة وترقب جماهيري Icon ضبط متجرين إلكترونيين لتأخرهما في تسليم المنتجات وغرامة مالية بحقهما Icon ما هي خدمة التفويض لدفع رواتب العمالة المنزلية؟ مساند توضح Icon الأجواء الباردة والسحب المنخفضة ترسم الجمال في سماء طريف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الكلية التقنية للسياحة والفندقة بالقصيم تعلن بدء القبول المباشر

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٠ صباحاً
الكلية التقنية للسياحة والفندقة بالقصيم تعلن بدء القبول المباشر
المواطن - واس

أعلنت الكلية التقنية للسياحة والفندقة للبنين بمحافظة الرس، بدء القبول المباشر للراغبين في الالتحاق بالكلية للفصل التدريبي (الثاني) من العام التدريبي 1447هـ، والذي يستمر حتى يوم (25) من شهر رجب.

ودعت الكلية الراغبين في الالتحاق إلى المبادرة بالتقديم خلال فترة القبول المحددة، والاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تقدمها في مجالات السياحة والفندقة، بما يُسهم في تأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل.

وأوضحت أن التقديم متاح عبر الرابط الإلكتروني: هنا، ومن خلال تعبئة نموذج القبول بالحضور إلى مكتب القبول والتسجيل بمقر الكلية، مشيرةً إلى ضرورة توفر حساب للمتقدم في منصة «قبولي» لاستكمال إجراءات القبول.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد