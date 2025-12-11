اللواء الفايز يتفقّد القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
تفقّد قائد القوات الخاصة للأمن والحماية اللواء البحري منصور بن ناصر الفايز، القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر والمراكز التابعة لها؛ لمتابعة سير العمل ميدانيًا والوقوف على تنفيذ القوات مهامها في نطاق المسؤولية.
ونقل اللواء الفايز لمنسوبي القوة تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية, على ما يبذلونه من جهود في حفظ الأمن وتنفيذ مهام القوات.