Icon

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار Icon الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور Icon منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية Icon “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال Icon تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها Icon شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف Icon 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي Icon أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق Icon انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

اللواء الفايز يتفقّد القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر

الخميس ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٤ مساءً
اللواء الفايز يتفقّد القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تفقّد قائد القوات الخاصة للأمن والحماية اللواء البحري منصور بن ناصر الفايز، القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر والمراكز التابعة لها؛ لمتابعة سير العمل ميدانيًا والوقوف على تنفيذ القوات مهامها في نطاق المسؤولية.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة بمنطقة تبوك

ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة بمنطقة تبوك

القوات الخاصة للأمن والحماية تبرز مهاراتها الذكية في فعاليات اليوم الوطني 95

القوات الخاصة للأمن والحماية تبرز مهاراتها الذكية في فعاليات اليوم الوطني 95

ونقل اللواء الفايز لمنسوبي القوة تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية, على ما يبذلونه من جهود في حفظ الأمن وتنفيذ مهام القوات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة بمنطقة تبوك
السعودية اليوم

ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة بمنطقة تبوك

السعودية اليوم