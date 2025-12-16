المراعي توصي بتوزيع 1.15 مليار ريال أرباحًا نقدية عن 2025

إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته حاجز 600 مليار دولار الأسواق تترقب رفع الفائدة في اليابان إلى أعلى مستوى منذ 1995 المرور: الإطارات السليمة تعزز السلامة في الأجواء الماطرة الزراعة تطرح فرصًا استثمارية جديدة في الشمالية انخفاض أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد على غالبية المناطق فيصل بن بندر يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض تعليم الرياض: تعليق الدراسة الحضورية غدًا
أوصى مجلس إدارة شركة المراعي في اجتماعه بتاريخ 15 ديسمبر 2025م للجمعية العمومية للشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.15 مليار ريال عن العام المالي 2025.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية اليوم الثلاثاء إن إجمالي عدد الأسهم المستحقة للأرباح مليار سهم، وحصة السهم من التوزيع 1.15 ريال تعادل نسبة 11.5% من القيمة الاسمية للسهم.
وسيتم دفع الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة الذي سيتحدد بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات الصلة، كما سيتم تحديد تاريخ دفع الأرباح بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.