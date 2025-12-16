المراعي توصي بتوزيع 1.15 مليار ريال أرباحًا نقدية عن 2025

أوصى مجلس إدارة شركة المراعي في اجتماعه بتاريخ 15 ديسمبر 2025م للجمعية العمومية للشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.15 مليار ريال عن العام المالي 2025.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية اليوم الثلاثاء إن إجمالي عدد الأسهم المستحقة للأرباح مليار سهم، وحصة السهم من التوزيع 1.15 ريال تعادل نسبة 11.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وسيتم دفع الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة الذي سيتحدد بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات الصلة، كما سيتم تحديد تاريخ دفع الأرباح بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.