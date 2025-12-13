المركزي الروسي يرفع سعر صرف العملات الرئيسة أمام الروبل

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 39 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 79.7296 روبلًا.
وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 62 كوبيكًا، ليبلغ 93.5626 روبلًا, بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 9 كوبيكات، ليصل إلى 11.2726 روبلًا.