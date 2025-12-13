Icon

المركزي الروسي يرفع سعر صرف العملات الرئيسة أمام الروبل

السبت ١٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٥ صباحاً
المركزي الروسي يرفع سعر صرف العملات الرئيسة أمام الروبل

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 39 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 79.7296 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 62 كوبيكًا، ليبلغ 93.5626 روبلًا, بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 9 كوبيكات، ليصل إلى 11.2726 روبلًا.

