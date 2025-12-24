المركزي الروسي يواصل رفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، وخفَّض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 73 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق ليصل إلى 78.585 روبلًا.
وخفَّض البنك سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 5 كوبيكات، ليبلغ 92.8137 روبلًا، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 8 كوبيكات، ليصل إلى 11.1497 روبلًا.