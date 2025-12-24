المركزي الروسي يواصل رفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة

حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، وخفَّض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 73 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق ليصل إلى 78.585 روبلًا.

وخفَّض البنك سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 5 كوبيكات، ليبلغ 92.8137 روبلًا، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 8 كوبيكات، ليصل إلى 11.1497 روبلًا.