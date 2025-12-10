المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس الرئاسة الفلسطينية تدين التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك المغرب في ضحايا انهيار المبنيين أداة جديدة.. إنستغرام يمنح المستخدمين سيطرة على خوارزمية الريلز النصر يهزم الوحدة الإماراتي وديًا الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة 0.25% واشنطن: دمج قسد بالجيش السوري يعزز الأمن ونسعى لتعزيز التعاون مع دمشق فيصل بن فرحان يناقش المستجدات الإقليمية والدولية مع وزيرة خارجية المملكة المتحدة أمطار الخير تُنعش محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية الهيئة السعودية للمياه تعلن فوز 13 فريقًا في “مياهثون 2025”
قرر البنك المركزي السعودي، مساء اليوم الأربعاء، خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس.
وأوضح المركزي السعودي، في بيان: “في ظل التطورات العالمية واتساقًا مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي،
قرر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25 في المئة، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75 في المئة”.
قرار #البنك_المركزي_السعودي بشأن معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس. pic.twitter.com/snybqb8xEb
— SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) December 10, 2025