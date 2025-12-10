Icon

للمحافظة على الاستقرار النقدي

المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس

الأربعاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٧ مساءً
المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
المواطن - فريق التحرير

قرر البنك المركزي السعودي، مساء اليوم الأربعاء، خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس.

وأوضح المركزي السعودي، في بيان: “في ظل التطورات العالمية واتساقًا مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي،
قرر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25 في المئة، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75 في المئة”.

