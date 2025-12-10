المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس

قرر البنك المركزي السعودي، مساء اليوم الأربعاء، خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس.

وأوضح المركزي السعودي، في بيان: “في ظل التطورات العالمية واتساقًا مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي،

قرر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25 في المئة، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75 في المئة”.