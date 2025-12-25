المركزي السعودي يضيف خدمة المقاصة الإلكترونية للشيكات في موقعه الإلكتروني

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” إضافة خدمة المقاصة الإلكترونية للشيكات إلى بوابة الخدمات الإلكترونية، حيث تستهدف الوصول إلى تحصيل الشيكات خلال يوم عمل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار إستراتيجية البنك المركزي السعودي للتحول الرقمي، الرامية إلى أتمتة الخدمات المقدمة للأفراد والجهات في بوّابة رقمية موحدة وآمنة على موقعه الإلكتروني.

وتتيح بوابة الخدمات الإلكترونية تنفيذ المعاملات بشكل إلكتروني بدلًا من الطرق التقليدية، وذلك لتعزيز تجربة المستخدمين المتمثلة في سرعة الإنجاز وسهولة الوصول وحماية البيانات باستخدام أحدث التقنيات.

وتضم البوابة منذ إطلاقها عددًا من الخدمات الإلكترونية، أبرزها خدمة الاستعلام عن حسابات وودائع وصناديق أمانات المتوفين، وخدمة تقديم شكوى أفراد على المؤسسات المالية، وخدمة طلب ممارسة حقوق أصحاب البيانات الشخصية، وطلب الانضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية، بالإضافة إلى طلب عدم الممانعة على المناصب القيادية، وسيتم إطلاق المزيد من الخدمات تباعًا.