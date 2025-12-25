المركزي المصري يخفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم، خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع (100) نقطة أساس ليصل إلى (20.00%)، و(21.00%)، و(20.50%) على الترتيب.

وأوضح البنك المركزي، في بيان له، أن اللجنة قررت أيضًا خفض سعر الائتمان والخصم بواقع (100) نقطة أساس ليصل إلى (20.50%)، مشيرًا إلى أن القرار يأتي انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات معدلات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.